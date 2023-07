Iran-Pakistan: ministro Esteri riceve capo di Stato maggiore, focus su sicurezza confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha ricevuto, ieri, a Teheran, il capo di Stato maggiore delle Forze armate del Pakistan, il generale Asim Munir, al quale ha espresso apprezzamento per l’impegno di Islamabad nel garantire la sicurezza al confine tra i due Paesi e nella lotta al terrorismo. Lo si apprende dal quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. Amirabdollahian, durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di espandere i mercati di confine, contribuendo alla vitalità economica delle province limitrofe, a beneficio dei cittadini di entrambi i Paesi. Nel corso della sua visita ufficiale a Teheran, inoltre, Munir ha incontrato il presidente della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi, che ha dichiarato che l’espansione dei mercati di confine è uno dei mezzi per realizzare la strategia tesa a trasformare la frontiera comune in un luogo di sicurezza e di prosperità economica. A tale scopo, Raisi ha quindi rivolto un appello al governo pakistano affinché contribuisca al rafforzamento delle relazioni economiche tra Teheran e Islamabad, mettendo in guardia contro i “tentativi dei nemici” di seminare “squilibrio” tra i Paesi della regione. La sicurezza ai confini, in una regione in cui ultimamente si sono verificati attacchi dei gruppi baluci (una popolazione che storicamente ha manifestato aspirazioni indipendentiste) contro le autorità di entrambi i Paesi, è stata al centro degli incontri tra Munir, il comandante delle Forze armate iraniane, Abdolrahim Mousavi, e con il capo di Stato maggiore e comandante del Corpo dei guardiani della Rivoluzione iraniana (Irgc), il generale Mohammad Hussein Bagheri. (Res)