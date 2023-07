Ue-Celac: al via il terzo vertice, si punta a intensificare la cooperazione fra le due sponde dell’Atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare il partenariato fra Unione europea (Ue) e Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), intensificare la collaborazione sulle transizioni verde e digitale e impegno comune a sostegno del rispetto del diritto internazionale: saranno questi i temi centrali del terzo vertice Ue-Celac, che riunirà oggi e domani a Bruxelles i leader dei 27 Paesi europei e 33 Stati latinoamericani e caraibici. I capi di Stato e di governo dell'Ue e degli Stati membri della Celac parteciperanno al vertice, che sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal primo ministro di Saint Vincent e Grenadine Ralph Gonsalves in qualità di presidente pro tempore della Celac. Al vertice parteciperanno inoltre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Per l'Italia sarà presente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'Ue e l'America latina e Caraibi vantano un partenariato di lunga data, fondato su valori comuni e sull'impegno condiviso a favore della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. I due blocchi rappresentano oltre un terzo dei Paesi membri delle Nazioni Unite e sono una forza trainante di un sistema multilaterale forte. Le due regioni condividono inoltre una visione comune per la protezione del nostro pianeta. (segue) (Beb)