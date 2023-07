Russia: intelligence ucraina, ponte di Crimea è un'infrastruttura superflua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte di Crimea è "un'infrastruttura superflua". E' quanto ha dichiarato il portavoce dell'intelligence ucraina, Andriy Yusov, commentando l'odierno attacco contro il ponte in un'intervista all'emittente televisiva "Suspilne". "Ora il mondo intero vede molti chilometri di ingorghi e strutture del ponte distrutte", ha osservato il portavoce, rifiutandosi di commentare le ragioni dell'attacco. "Possiamo solo citare le parole del direttore dell'intelligence del ministero della Difesa, Kyrilo Budanov, secondo cui 'il ponte di Crimea è una struttura superflua'", ha aggiunto Yusov. Inoltre, il funzionario ucraino ha detto che a causa dell'attacco la Russia dovrà affrontare i problemi logistici, "visto che la penisola è utilizzata dai russi come un grande snodo logistico per spostare forze e fondi in profondità nel territorio dell'Ucraina". "Naturalmente, i problemi logistici che seguono creeranno ulteriori complicazioni per gli occupanti, un fatto che a sua volta determina potenziali vantaggi per le forze di difesa ucraine", ha concluso Yusov. (Kiu)