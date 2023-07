Russia-Cina: esercitazioni militari congiunte intensificate in risposta a sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, non ha superato la linea rossa tracciata da Washington sul sostegno diretto allo sforzo bellico della Russia in Ucraina, ma i due Paesi hanno intensificato le esercitazioni militari congiunte in risposta alle sanzioni statunitensi ai danni di Mosca, e hanno unito le loro forze per contrastare la potenzia militare Usa nella regione asiatica. E' quanto emerge da una analisi dal Centro per lo studio degli affari militari cinesi della National Defense University, secondo cui nei mesi scorsi la Russia si è rivelata il principale partner militare della Cina in termini di numero di esercitazioni, visite ai porti navali e visite di alto livello. In particolare, Dai dati esaminati dall'università emerge che le forze armate russe e cinesi hanno effettuato lo scorso anno sei esercitazioni militari congiunte, un numero senza precedenti da almeno due decenni a questa parte. Più in generale, però, le operazioni militari congiunte tra i due Paesi si sono progressivamente intensificate dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, nel 2014. (Was)