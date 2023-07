Ucraina: viceministra Difesa, in una settimana liberati 7 chilometri quadrati in direzione Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una settimana le Forze armate dell'Ucraina sono riuscite a liberare sette chilometri quadrati del territorio in direzione di Bakhmut. Lo ha reso noto su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar. Le truppe russe, secondo l'esponente del governo di Kiev, dalla fine della scorsa settimana stanno conducendo attivamente un'offensiva nella direzione di Kupjansk, nella regione di Kharkiv. "Le nostre truppe in difesa offrono una forte resistenza. La situazione è complicata. Proseguono tutt'ora dure battaglie", ha scritto Maliar. Come ha spiegato la viceministra, attualmente la Russia sta cercando punti deboli nella difesa delle forze ucraine, proseguendo l'assalto nelle aree degli insediamenti di Masyutivka e Novoselivske al fine di respingere le unità ucraine oltre la linea di barriera del fiume Oskol. "Il nemico ha due obiettivi: recuperare le posizioni perse e costringerci a trasferire in loco riservisti da altre direzioni", ha concluso Maliar. (Kiu)