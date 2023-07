Sardegna: il 22 luglio a Mogoro riapre la Fiera dell'Artigianato artistico dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale alle Attività Produttive, Francesco Serrenti, ha precisato che “proseguiamo il nostro racconto partito dal ‘dove tutto nasce’, con una immagine grafica nuova e spazi espositivi rivisitati. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi dei risultati ottenuti in questi anni, sotto tutti i punti di vista. La Fiera di Mogoro rappresenta un appuntamento atteso dagli artigiani di tutta l’Isola, dai sardi e anche dai turisti, sempre più numerosi. Tra gli espositori ci sono tante conferme, ma anche una decina di nuovi ingressi, giovani artigiani con produzioni che, siamo certi, conquisteranno i visitatori. Sono tante le richieste di partecipazione e anche di spazi e per questo – ha annunciato - non escludiamo, per il prossimo anno, di ampliare ulteriormente l’area espositiva espandendola verso l’esterno. Anche quest’anno avremo l’abbinata Fiera-siti e monumenti del Parte Montis, con un biglietto unico integrato e anche per questa edizione l’amministrazione comunale, con l’assessore della Cultura Alex Cotogno, ha lavorato ad un cartellone di eventi che accompagneranno e animeranno le serate dell’estate mogorese”. Alla presentazione alla stampa dell’edizione 2023 della Fiera era presente la neo direttrice artistica, Anna Cabras, che ha posto l’attenzione sull’idea di partenza del suo lavoro: “c’è differenza tra fiera dell’artigianato e dell’artigianato artistico, qui a Mogoro anche quest’anno ci saranno prodotti molto particolari, originali, preziosi, che abbiamo voluto esaltare con un allestimento semplice, minimal. I settori – ha precisato ancora – sono ben delimitati, anche culturalmente, c’è equilibrio nell’esposizione e un ordine che valorizza ogni singolo prodotto, unico e di qualità. La visione è più da esposizione museale e meno da fiera mercato”. Il 21 luglio ci sarà la cerimonia di inaugurazione, da sabato 22 luglio la Fiera sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 21. (Rsc)