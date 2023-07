Ucraina: Casa Bianca autorizza addestramento piloti F-16 in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato l'addestramento in Europa dei piloti di aerei da combattimento ucraini all'impiego di cacciabombardieri F-16, che Kiev dovrebbe ricevere in dotazione in futuro. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Il presidente ha dato luce verde a consentire, permettere, sostenere, facilitare e a tutti gli effetti fornire gli strumenti necessari perché gli ucraini iniziano ad essere addestrati sugli F-16, appena gli europei saranno pronti", ha dichiarato il funzionario. Le dichiarazioni di Sullivan - sottolinea la "Cnn" - confermano una drastica svolta per l'amministrazione del presidente Biden, che fino a pochi mesi fa riteneva la fornitura di F-16 - costosi e complessi sul piano logistico - poco compatibile con le necessità belliche più urgenti dell'Ucraina. (segue) (Was)