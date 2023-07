Ucraina: Casa Bianca autorizza addestramento piloti F-16 in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno di riqualificare “alcune dozzine” di piloti in modo che possano pilotare i caccia F-16. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva Yuri Ignat, portavoce dell’aeronautica ucraina. Secondo Ignat, in Ucraina ci sono molti piloti giovani che hanno esperienza di combattimento e parlano inglese. Questi piloti saranno i primi a imparare a pilotare i F-16. "Il programma dell’addestramento dei nostri piloti sarà a lungo termine. Dobbiamo (…) sostituire completamente la flotta sovietica di Su-24, MiG-29, Su-27 con aerei occidentali", ha detto Ignat. (Was)