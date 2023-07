Usa: deputata democratica Jayapal si scusa dopo aver definito Israele uno "Stato razzista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Pramila Jayapal, capo del Congressional Progressive Caucus, la corrente progressista dei Democratici alla Camera dei rappresentanti Usa, si è scusata dopo aver definito Israele uno "Strato razzista" durante un evento politico nella giornata di ieri. "Hey gente, posso dire una cosa? Posso dire una cosa come persona che è stata in strada e ha partecipato a molte manifestazioni? Voglio sappiate che abbiamo combattuto per chiarire che Israele è uno Stato razzista, che il popolo palestinese merita l'autodeterminazione e l'autonomia, che il sogno di una soluzione a due Stati ci sta sfuggendo di mano, che non sembra neanche più possibile", ha dichiarato la deputata. "Anche se potete discutere se noi che stiamo su questo palco stiamo combattendo a sufficienza o meno - ha dichiarato Jayapal, riferendosi a sé stessa ed altri colleghi progressisti - voglio sappiate che esiste una opposizione organizzata dall'altra parte, e non si tratta delle persone su questo palco". (segue) (Was)