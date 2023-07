Arabia Saudita-Giappone: incontro Kishida-bin Salman, firmati 26 accordi nel settore energetico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato ieri il tour nel Golfo del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, che farà tappa in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar con l'obiettivo di garantire a Tokyo forniture energetiche stabili e per cooperare con i Paesi dell'area sullo sviluppo delle terre rare. Kishida, accompagnato da una delegazione di 40 leader imprenditoriali, ha incontrato ieri l'erede al trono saudita Mohammed bin Salman al Saud; il capo del governo giapponese incontrerà ad Abu Dhabi il presidente emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan, e a Doha l'emiro Tamim bin Hamad al Thani. Secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri di Tokyo, con i leader della regione Kishida discuterà di un ampio spettro di questioni al centro dell'agenda regionale e internazionale e dello stato delle relazioni bilaterali. Giovedì 14 luglio il capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha anche sottolineato come la visita abbia l'obiettivo di aiutare le imprese giapponesi a espandere le proprie attività nella regione. (Git)