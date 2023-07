Usa: senatore democratico Joe Manchin partecipa a evento organizzazione centrista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Joe Manchin del West Virginia, esponente moderato del Partito democratico Usa spesso in contrasto coi colleghi del suo stesso schieramento, parteciperà a un evento organizzato dall'organizzazione politica centrista "No Labels". Lo riferiscono i media Usa, secondo cui la notizia riaccende il timore dei Democratici che Manchin possa annunciare una candidatura alla Casa Bianca come candidato indipendente. Tale decisione correrebbe il rischio di avvantaggiare l'ex presidente Donald Trump, privando il presidente uscente Joe Biden del sostegno di una porzione dell'elettorato democratico. Il mandato di Manchin al Senato federale Usa scadrà nel 2024, in concomitanza con le elezioni presidenziali, e i Democratici temono anche che i Repubblicani possano appropriarsi del seggio attualmente occupato dal senatore. (Was)