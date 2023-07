Giappone: lo Stato assicurerà i prestiti bancari per l'acquisto di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato giapponese fornirà copertura assicurativa ai prestiti concessi dalle banche per finanziare l'acquisizione di gas naturale liquefatto (Gnl) nell'ambito di accordi di fornitura a breve termine. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'iniziativa è parte delle misure studiate da Tokyo per garantire maggior sicurezza energetica alle imprese nazionali. L'assicuratore Nippon Export and Investment Insurance (Nexi), partecipato dallo Stato, riceverà premi da banche del settore privato in cambio di polizze che coprano oltre il 90 per cento dei prestiti concessi per le acquisizioni di Gnl. Secondo il quotidiano, il ministero del Commercio e dell'industria giapponese annuncerà presto il nuovo meccanismo di assicurazione commerciale. In un contesto segnato dalla forte volatilità del mercato energetico globale, le nuove garanzie pubbliche consentiranno alle aziende giapponesi di ricorrere con maggior flessibilità a contratti di fornitura a breve termine, che prevedono prezzi maggiori ma sono sempre più necessari anche nell'ambito degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra. (Git)