Taiwan: think tank Usa, supporto Giappone cruciale in caso di conflitto

- Il supporto logistico e militare del Giappone sarebbe il più importante tra gli alleati degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico nell'eventualità di un conflitto a Taiwan. E' il giudizio espresso dal think tank statunitense Council on Foreign Relations, secondo cui nell'eventualità di una invasione cinese dell'isola gli Usa dovrebbero fare pesante affidamento sui loro alleati regionali, "soprattutto il Giappone". In un rapporto intitolato "Us-Taiwan Relations in a new era", il think tank ricorda che il Giappone ospita ad oggi circa 54mila militari statunitensi, e fa da quartier generale per alcune unità chiave come la Settima flotta Usa e la 31ma Unità di spedizione dei Marines. Secondo il Council on Foreign Relations, "per gli Stati Uniti sarebbe quasi impossibile rispondere prontamente ed efficacemente a una aggressione cinese contro Taiwan senza poter attingere" alle forze statunitensi in Giappone. On particolare, senza il Giappone l'aviazione militare statunitense sarebbe sostanzialmente esclusa dal conflitto. Il rapporto sollecita Stati Uniti e Giappone a condurre "dialoghi regolari e rigorosi" per predisporre il necessario coordinamento in vista di un eventuale conflitto. Il think tank cita tra i Paesi necessari a un eventuale sforzo bellico statunitense a Taiwan anche le Filippine e l'Australia. (Was)