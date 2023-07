Turchia: droni militari colpiscono obiettivi curdi nel nord della Siria e dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Droni dell’aviazione militare della Turchia hanno colpito ieri un veicolo militare delle Forze democratiche siriane (Sdf) nella campagna di Manbij, a est di Aleppo, e, per il terzo giorno consecutivo, la regione dei monti Kunah Kotter, Birkma e Bin Qalat, a nord di Erbil. Lo hanno riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo, e l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. A quest’ultima, fonti locali hanno riferito che droni turchi hanno preso di mira l’area di Sidkan, dove Ankara ritiene che si nascondano i combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, turco). Il ministero della Difesa della Turchia, da parte sua, ha annunciato di aver “neutralizzato” alcuni combattenti del Pkk, tra cui un esponente di spicco identificato come Bilal Onat (membro della cosiddetta “amministrazione provinciale” del Pkk ad Avasin), nella regione di Avasin, nel nord dell’Iraq. Tra le vittime, il dicastero turco ha indicato anche un altro esponente del Pkk col nome Mazlum Yilmaz. Il 15 luglio, un altro esponente di spicco del Pkk, Heysem Cuma, era stato ucciso dall'Organizzazione per l'intelligence nazionale della Turchia (Mit) nella città di Manbij, ex roccaforte dello Stato islamico (Is) nel nord della Siria. (segue) (Res)