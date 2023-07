Turchia: droni militari colpiscono obiettivi curdi nel nord della Siria e dell’Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti curde, intanto, hanno riferito al quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed” che i droni turchi hanno colpito quasi ogni giorno, dalla notte tra il 13 e il 14 luglio, diversi quartieri della città di Sidkan, e le aree intorno Amadiya, Zab e Zako. Diversi militanti del Pkk sono rimasti uccisi e vari depositi di armi sulla catena montuosa del Matin, a est di Dohuk, sono stati disrtrutti. In Siria, invece, Sohr ha riferito di un bombardamento sferrato da un drone turco contro un veicolo militare delle Sdf nella campagna di Manbij, a 50 chilometri dal confine con la Turchia, nel quale è rimasto ferito un civile che si trovava in prossimità. Si è trattato, dunque, della 27esima operazione di Ankara nei territori controllati dall’Amministrazione autonoma del nord-est, nota anche come Rojava, la 13esima nel governatorato di Aleppo. Secondo “Al Arabi al Jadeed”, inoltre, nella stessa giornata di ieri, due combattenti della milizia Malak Shah, dell’Esercito nazionale siriano (Sna), sostenuto dalla Turchia, sono morti a seguito di un attacco sferrato da “ignoti”, nei pressi del villaggio di Al Mabrouka, a nord del governatorato di Hasakah. I due sono stati colti di sorpresa mentre dormivano nel loro quartier generale, da uomini armati di pistole con silenziatore. Scontri, inoltre, si sono verificati tra l’intelligence militare di Damasco e un gruppo di miliziani della fazione di “Asoud al Sharqiya”, del clan degli Al Shaitat, nei pressi della città di Deir ez-Zor, nella Siria orientale. Quattro persone sono rimaste ferite, di cui un “assistente della sicurezza militare” siriana. (Res)