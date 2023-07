Russia: esplosione sul ponte di Crimea, almeno due vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esplosioni verificatesi nelle prime ore di oggi sul ponte di Kerch, che collega la Penisola al territorio russo di Krasnodar, hanno causato almeno due vittime e un ferito. Lo ha reso noto il governatore russo della Crimea, Sergej Alksionov. Almeno due esplosioni si sono verificate sul ponte alle 3:04 e alle 3:20 di stamattina (ora locale), come confermato anche dall'agenzia d'informazione "Rbc Ukraine". Il ministero dei Trasporti della Russia ha confermato che il viadotto stradale ha subito danni dal lato della Repubblica di Crimea. L'entità del danno non è ancora chiara: dai primi video circolati in rete il ponte sembra essere stato colpito da due esplosioni, forse conseguenza di un attacco con missili o imbarcazioni esplosive senza equipaggio sferrato dall'Ucraina. Il ministero sostiene che le strutture portanti del viadotto abbiano retto, mentre in rete circolano voci ancora non confermate sul cedimento di una sezione del ponte all'altezza del 145mo pilastro portante. (Rum)