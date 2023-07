Imprese: acquisizione Activision, accordo Microsoft-Sony su titoli videoludici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la corte d’appello del nono circuito giudiziario degli Stati Uniti ha autorizzato Microsoft a procedere con l’acquisizione della società Activision, specializzata nella produzione di videogiochi, nonostante il ricorso presentato dalla Commissione federale per il commercio (Ftc). L’operazione da 69 miliardi di dollari è stata già autorizzata da un tribunale di grado inferiore martedì scorso, e il dipartimento della Giustizia ha presentato un ricorso in appello lamentando possibili impatti negativi sulla concorrenza nel settore. In base all’accordo, Microsoft ha tempo fino al 18 giugno per completare l’acquisizione, anche se le due aziende possono comunque decidere di estendere la scadenza. (Was)