Corea del Sud: bilancio piogge torrenziali sale a 39 vittime

- Il bilancio delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono la Corea del Sud è aumentato a 39 vittime, inclusa una dozzina di persone rimaste intrappolate in un sottopassaggio allagato. Lo ha riferito il ministero dell'Interno coreano, che ha segnalato anche 9 dispersi e 34 feriti. Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeo, ha ordinato oggi uno sforzo di emergenza a tutto campo per far fronte alle conseguenze del maltempo. L'incidente del sottopassaggio si è verificato sabato a Cheongju, dove 16 veicoli, incluso un autobus, sono rimasti sommersi a causa di un allagamento improvviso causato dal cedimento di un vicino argine fluviale. (Git)