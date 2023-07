Qatar-Giordania: visita diplomatica del ministro degli Esteri Safadi a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman al Safadi, si è recato in visita ufficiale a Doha, ieri, dove ha incontrato ilprimo ministro e ministro degli Esteri dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, al Thani. Lo hanno riferito le agenzia di stampa della Giordania, “Petra”, e del Qatar, “Qna”, aggiungendo che, durante l’incontro, i due hanno discusso dello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e di alcune questioni regionali di interesse comune. In particolare, sono state affrontate le modalità per intensificare la cooperazione nei settori dell’economia e dell’investimento, per aumentare il volume degli scambi commerciali e della costituzione di un fondo di investimento congiunto, come Doha e Amman avevano previsto nel 2009, per un valore iniziale di due miliardi di dollari. I due capi della diplomazia, inoltre, hanno sottolineato la necessità di misure concrete ed efficaci per aumentare la cooperazione nei settori strategici dell’economia, riflettendo il desiderio di portare avanti le “storiche relazioni fraterne”, in conformità con le direttive del re giordano, Abdullah II, e dell’emiro qatariota, Tamim bin Hamad Al Thani. Entro la fine del 2023, inoltre, Safadi e l’omologo qatariota hanno deciso di organizzare una riunione del comitato congiunto, per firmare accordi che creino un quadro legislativo adeguato per consolidare la cooperazione bilaterale. Da parte sua, Safadi ha espresso apprezzamento per l'attenzione che il Qatar presta alla comunità giordana locale, che attualmente conta circa 70.000 persone. Del resto, la cooperazione economica tra i due Paesi risulta in continua crescita, grazie a un aumento del volume degli scambi commerciali da 163 milioni di dollari nel 2021 a 2.011 milioni di dollari nel 2022, con un aumento del 29%. Nel primo trimestre di quest'anno, inoltre, il volume degli scambi commerciali tra Doha e Amman è stato di 58 milioni di dollari. (Res)