Indonesia: Widodo effettua nuovo rimpasto di governo, nominato nuovo ministro Comunicazioni

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha effettuato oggi il quarto rimpasto del suo governo dall'inizio del suo secondo mandato presidenziale, nominando un nuovo ministro delle Comunicazioni e dell'informatica e una serie di altri funzionari di alto livello. La guida del ministero delle Comunicazioni è stata affidata a Budi Arie Seriadi, che subentra a Johnny Plate, sotto indagine per corruzione. Plate è stato arrestato lo scorso maggio per il presunto coinvolgimento illecito nell'acquisizione di migliaia di torri di comunicazione, con un conseguente aggravio dei costi per la collettività stimato dalla procura generale in ben 8mila miliardi di rupie (544 milioni di dollari). E' la quinta volta che un membro del governo di Widodo viene coinvolto in scandali corruttivi: il caso precedente risale al 2021 e ha coinvolto gli allora ministri degli Affari sociali e della Pesca. Il nuovo ministro delle Comunicazioni, Setiadi, è un ex giornalista fondatore di un gruppo di volontari pro-Widodo, Projo, e che ha già servito come viceministro dei villaggi, dello sviluppo e delle aree svantaggiate. (Fim)