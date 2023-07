Usa: 5 vittime, due bambini dispersi a causa delle piogge torrenziali in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bambina di due anni e il fratellino di soli nove mesi risultano dispersi in Pennsylvania, uno degli Stati Usa investiti nel fine settimana da piogge torrenziali. I bambini e i loro genitori, che si stavano recando in visita a Charleston, nel South Carolina, sono stati investiti da una inondazione improvvisa mentre viaggiavano sulla loro automobile nel pomeriggio di ieri. Il padre e un terzo fratello sono sopravvissuti, mentre la madre ha perso la vita, come riferito in serata dalle autorità della contea. Le alluvioni improvvise nella regione hanno causato sinora almeno cinque vittime. (Was)