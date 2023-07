Usa: deputata democratica Jayapal si scusa dopo aver definito Israele uno "Stato razzista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni hanno innescato immediate polemiche, cui la deputata di Washington ha risposto ieri sera su Twitter: Jayapal ha dichiarato di aver esagerato nel solo tentativo di "disinnescare una situazione tesa" - un riferimento alle contestazioni rivolte a lei e ai suoi colleghi dalla loro base elettorale - e ha espresso "le mie scuse per quanti possono essersi sentiti feriti dalle mie parole". Nei giorni scorsi altri noti esponenti progressisti del Partito democratico - le deputate Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar e Cori Bush, e il loro collega Jamaal Brown - hanno annunciato l'intenzione di boicottare il discorso che il presidente di Israele Isaac Herzog terrà il 19 luglio di fronte alle camere riunite del Congresso federale Usa. (Was)