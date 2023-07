Ue-Tunisia: premier olandese Rutte, memorandum firmato è pietra miliare per partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum firmato oggi tra Ue e Tunisia è una pietra miliare e un’ottima partenza per il partenariato con Tunisi. Lo ha affermato il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, parlando alla stampa a Tunisi, in occasione della firma del memorandum d’intensa tra Ue e Tunisia. L’obiettivo principale dell’accordo è favorire lo sviluppo economico, ha osservato Rutte, ricordando come l’Unione europea sia già il principale partner commerciale della Tunisia, ma vi sia ancora un ampio potenziale di crescita, soprattutto nel contesto della transizione digitale e nell’energia verde. Anche i Paesi Bassi sono pronti a fare la loro parte, ha aggiunto Rutte, citando missioni commerciali in arrivo in Tunisia nei prossimi mesi. (Beb)