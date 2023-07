Migranti: Rutte, memorandum con Tunisia può fare la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ essenziale avere maggiore controllo sull’immigrazione illegale. Lo ha affermato il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, parlando alla stampa a Tunisi, in occasione della firma del memorandum d’intensa tra Ue e Tunisia. Rutte ha ricordato le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in materia e sottolineato come il partenariato con la Tunisia permetterà “di fare la differenza” e di lavorare su un modello analogo da applicare tra Ue e altri partner nella regione del Nord Africa. “Abbiamo anche deciso di riprendere il dialogo politico per l’accordo di associazione Ue-Tunisia, che fornisce una cornice per parlare dell’agenda comune”, ha proseguito il premier olandese.(Beb)