Iran: portavoce delle Forze dell’ordine annuncia il ritorno della polizia morale

- Il portavoce delle Forze dell’ordine dell’Iran, Said Montazeral Mahdi, ha annunciato il ritorno degli agenti della polizia morale dopo mesi in cui erano quasi del tutto scomparsi dalle strade della Repubblica islamica. Lo ha riferito l’emittente legata all’opposizione “Iran International”, con sede a Washington. Mahdi ha dichiarato che la polizia morale "intraprenderà azioni legali" contro le donne che non rispettano l’obbligo di indossare l'hijab. Inoltre, il portavoce delle Forze dell’ordine della Repubblica islamica ha affermato che il ritorno della polizia morale in strada "ha seguito le richieste del popolo, di vari gruppi sociali e istituzioni, e anche l'enfasi" del presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Il 4 dicembre scorso, il procuratore generale dell’Iran, Mohammad Jafar Montazeri, aveva annunciato l’abolizione della polizia morale dopo due mesi e mezzo di proteste di massa contro l’omicidio della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata in precedenza per non aver indossato il velo in modo corretto. (segue) (Irt)