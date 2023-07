Egitto: quattro persone sono morte nel crollo di un edificio di otto piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio di otto piani nel centro della città costiera di Rosetta, nel governatorato di Buhayra, in Egitto. Lo ha reso noto il sito di notizie “Cairo 24”. Si tratta del quarto crollo in un mese di un edificio in Egitto, dove sono morte decine di cittadini negli ultimi mesi per lo stesso motivo. Secondo i dati diffusi dal Centro egiziano per il diritto alla casa, ci sono circa 1,4 milioni di proprietà fatiscenti nel Paese nordafricano. In particolare, Il Cairo è in cima alla lista delle città egiziane con la più alta percentuale di immobili che stanno per crollare e che il governo ha deciso di demolire. (Cae)