Business news: Brasile, Lula promulga legge su programma residenza popolare

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato la legge che reintroduce il programma residenza popolare Minha Casa Minha Vida, una delle bandiere dei precedenti governi del Partito dei lavoratori (Pt). "Oggi inizia una nuova tappa del Minha Casa, Minha Vida, che prevede l'ampliamento delle fasce di reddito per gli aventi diritto, riduzione delle tasse e aumento dei sussidi governativi per l'acquisto di immobili", ha scritto Lula in una pubblicazione su Twitter. Nel corso della cerimonia presso il palazzo presidenziale di Planalto, Lula ha evidenziato che l'intervento risponde al "deficit abitativo" che è in Brasile un "problema storico e cronico". (Res)