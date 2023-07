© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari e il Rettore dell'Università di Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron firmeranno un protocollo per una maggiore collaborazione tra Roma Capitale e realtà universitaria. Rettorato Tor Vergata, via Cracovia n. 50, Roma (ore 10)- L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute, Barbara Funari, interviene sul tema "Le strategie e le scelte di Roma Capitale per gli investimenti del Pnrr" nel corso dell'incontro dal titolo "Pnrr di Roma aggiornamenti e stato di attuazione" (Campidoglio - Sala Laudato Sì, Roma (ore 15)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, interviene all'Assemblea su "Contratto di Fiume Tevere – da Castel Giubileo alla Foce". Palazzo Valentini, Sala Luigi di Liegro – Via IV Novembre 119a, Roma (ore 15) (segue) (Rer)