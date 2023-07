Business news: Brasile, governo crea programma per favorire export piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto che stabilisce la Politica nazionale per la cultura delle esportazioni (Pnce), con l'obiettivo di aumentare il numero di imprenditori brasiliani che esportano all'estero. I destinatari principali dell'iniziativa sono le micro, piccole e medie imprese. "La Politica nazionale per l'asportazione della cultura rafforzerà la rete di sostegno affinché le piccole imprese possano accedere a nuovi mercati. Molte aziende che ancora non esportano possono beneficiare di nuove opportunità e, come sappiamo, il commercio estero ha il potenziale per generare reddito e posti di lavoro di migliore qualità", ha affermato il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin. Secondo la sottosegretaria per il commercio estero (Secex), Tatiana Prazeres, "la politica si concentra sulla diversificazione regionale delle esportazioni. Lo scopo della Pnce è quello di migliorare e diffondere le politiche volte all'inserimento delle imprese brasiliane nel commercio estero, migliorando il coordinamento tra i vari attori pubblici e privati coinvolti nella promozione delle esportazioni". (Res)