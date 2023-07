Business news: Ue-Mercosur, ministra Esteri tedesca, necessario forte accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “un forte accordo” di libero scambio tra Unione europea e Mercato comune del Sud (Mercosur), anche per ridurre i rischi di dipendenze unilaterali dell'Ue dalla Cina. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la presentazione della Strategia per la Cina, approvata dal governo federale. L'esponente dei Verdi sta illustrando il documento, il primo nella storia della Germania, presso Istituto Mercator per gli studi sulla Cina di Berlino (Merics). Baerbock ha aggiunto che l'intesa tra Ue e Mercosur è “nell'interesse reciproco” delle parti e può avere effetti positivi sul commercio internazionale. L'accordo può, infatti, porre “standard globali di equità e sostenibilità”. Il Mercosur è l'area di integrazione commerciale cui partecipano Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. (Res)