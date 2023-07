Business news: Brasile, Confederazione industria stima inflazione al 4,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'industria (Cni) stima l'inflazione del Brasile nel 2022 al 4,9 per cento. È quanto emerge dal Rapporto congiunturale sul secondo trimestre pubblicato il 13 luglio. La stima è al ribasso dell'1,1 per cento rispetto a quanto previsto ad aprile, quando si sperava in un indice dei prezzi al 6 per cento. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. A giugno 2023, l'indice dei prezzi al consumo (Ipca) è calato dello 0,08 per cento rispetto a maggio, arrivando a una crescita del 3,16 per cento su anno. Su mese, segnala l'istituto nazionale di statistica (Ibge), si tratta del primo calo da ottobre 2022. (Res)