Business news: Argentina, inflazione in aumento del 6 per cento a giugno, in calo rispetto a maggio

- L'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto a giugno del 6 per cento su mese, arrivando a un incremento del 115,6 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di una diminuzione rispetto a maggio, che aveva registrato un indice di 7,8 per cento, e il numero più basso da gennaio, quando l'indice aveva anche raggiunto il 6 per cento. Nei primi sei mesi dell'anno l'indice ha raggiunto una crescita del 50,7 per cento. A giugno i maggiori aumenti si sono registrati nei comparti comunicazione (+10,5 per cento), sanità (+8,6 per cento) e abitazioni, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (+8,1 per cento). (Res)