22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Seminario dal titolo "Pnrr di Roma", organizzato dalla commissione Speciale Pnrr di Roma Capitale, insieme a Urban@it. Un momento per fare il punto sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a Roma e per fare un confronto con gli investimenti in corso a Milano, Torino, Bologna, Napoli e Bari. Intervengono, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, la capogruppo Partito democratico in Assemblea capitolina, Valeria Baglio, il ìpesidente Commissione Speciale Pnrr Roma Capitale, Giovanni Caudo, l’assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari, l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, l’assessora ai Lavori pubblici e alle infrastrutture, Ornella Segnalini e l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. Campidoglio, Sala Laudato Si', Roma (ore 15)- Conferenza stampa dal titolo “L’asse degli acquedotti, un patto per l’ambiente, la mobilità e il turismo”. Intervengono l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, il consigliere di Roma Capitale e delegato all'Ambiente per Città Metropolitana, Rocco Ferraro, Alma Rossi, direttrice del Parco regionale Appia Antica e Francesco Napolitano, professore di Ingegneria civile, edile e ambientale di Sapienza Università di Roma. Campidoglio, sala della Protomoteca, Roma (ore 17:30) (segue) (Rer)