© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, terrà una conferenza stampa in materia di sanità. Nel corso della conferenza stampa, alla quale parteciperà il direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Andrea Urbani, verranno illustrati gli investimenti sulla sanità finanziati grazie al recupero di ingenti risorse in conto capitale non utilizzate nel corso degli ultimi anni. Sala Tevere della Giunta regionale, Palazzina A, via Cristoforo Colombo 212, Roma (ore 16)- L'assessore ai Lavori pubblici, alle politiche di ricostruzione, alla Viabilità, alle infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, interviene al convegno organizzato dalla Cna di Rieti "Terramia - Ricostruire le case e l'economia contrastare l'abbandono delle aree interne”. Interverranno il commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione, Guido Castelli e il questore della Camera dei deputati Paolo Trancassini. Hotel Serena, via dei Salici 46/a, Rieti (ore 17) (segue) (Rer)