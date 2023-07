Business news: Brasile, a giugno indice prezzi al consumo segna deflazione dello 0,08 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile ha registrato deflazione a giugno 2023, segnando un calo dello 0,08 per cento su mese. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che si tratta del primo calo dell'indice dei prezzi da ottobre 2022. Su base annuale l'inflazione raggiunge il 3,16 per cento, in calo rispetto al 3,94 del mese di maggio. A giugno del 2022 era stata registrata un'inflazione dello 0,67 per cento, mentre il mese scorso l'indice aveva segnato un avanzo di 0,23 per cento. Nei primi sei mesi dell'anno l'inflazione chiude a 2,87 per cento. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Per la terza volta quest'anno l'inflazione su base annuale resta al di sotto del limite previsto. (Res)