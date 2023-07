Migranti: Viminale, disponibilità a dialogo con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione "dal Viminale c’è la massima disponibilità al dialogo con tutti gli interlocutori istituzionali. Con le Regioni, in particolare, i contatti sono sempre caratterizzati da un approccio costruttivo per trovare soluzioni condivise". Lo affermano fonti del Viminale. "Proprio grazie a questo confronto, è stato possibile raggiungere l’intesa con 17 Regioni su 20 in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza e all’attribuzione di poteri straordinari commissariali per la gestione dei flussi migratori irregolari. Il ministro Piantedosi ha già incontrato in precedenti occasioni i presidenti delle Regioni ed è disponibile a farlo in ogni momento”, concludono. (Rin)