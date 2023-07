Business news: Brasile, vicepresidente, necessario eliminare tasse su investimenti, commercio ed export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio, soprattutto verso l'estero, è il settore economico che genera maggiore occupazione in Brasile, per questo il governo ha bisogno di eliminare "completamente" le tasse che gravano su investimenti ed esportazioni. Lo ha detto il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin, nel corso di un evento promosso dalla Confederazione nazionale del commercio (Cnc). "Dobbiamo esentare completamente gli investimenti ed esentare completamente le esportazioni, perché il commercio estero è sempre più rilevante. Il commercio è il grande datore di lavoro nel nostro Paese. Non c'è agricoltura senza commercio, non c'è industria senza commercio, non c'è lavoro senza commercio", ha detto. (Res)