Ue-Tunisia: von der Leyen, memorandum odierno è investimento per prosperità e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eravamo qua l’11 luglio per offrire un nuovo partenariato alla Tunisia e oggi ci siamo riusciti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando alla stampa a Tunisi, in occasione della firma del memorandum d’intensa tra Ue e Tunisia. “Voglio ringraziare le nostre squadre negoziali per il risultato”, ha detto von der Leyen, secondo cui il memorandum di understanding firmato oggi è “un investimento nella nostra prosperità condivisa, stabilità e per le future generazioni”. Tunisia e Unione europea sono legate da una storia comune e dalla geografia, ma condividono anche interessi strategici, ha osservato von der Leyen. (Beb)