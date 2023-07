Tunisia-Ue: presidente Saied, memorandum dev'essere seguito da accordi vincolanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d'intesa firmato con la premier italiana, Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il primo ministro olandese, Mark Rutte, dev'essere seguito al più presto da accordi vincolanti. Lo ha dichiarato il presidente della Tunisia, Kais Saied, in un punto stampa a Tunisi in seguito alla firma del protocollo d'intesa. "Necessitiamo un accordo congiunto per affrontare le condizioni disumane in cui si trovano i migranti e lo sfollamento forzato causato dalla presenza di reti di trafficanti", ha affermato Saied. "Il popolo tunisino ha fatto di tutto per fornire sostegno ai migranti, contrariamente a quello che fanno le organizzazioni non governative (Ong) che si limitano solo a pubblicare comunicati", ha detto il presidente tunisino, criticando le "campagne di diffamazione e falsità contro il Paese". Infine, Saied ha dichiarato che il "memorandum d'intesa firmato con la delegazione europea sottolinea l'importanza della vicinanza tra i popoli". (Tut)