Tunisia-Ue: presidente Saied, soluzione a fenomeno migratorio dev'essere collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione al fenomeno migratorio non può che essere collettiva, in modo tale da affrontarne le cause prima ancora che gli effetti. Lo ha dichiarato il presidente della Tunisia, Kais Saied, in un punto stampa a Tunisi a seguito della firma di un memorandum d'intesa con la premier italiana, Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il primo ministro olandese, Mark Rutte. "Grazie a tutti, in particolare a Giorgia Meloni, per la risposta urgente e immediata all'invito a tenere una conferenza per affrontare il fenomeno migratorio", ha detto Saied. (Tut)