© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione del Market solidale di Progetto Arca. Tra gli altri, intervengono Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano e Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca.Viale Bodio 16, Milano (ore 11)Il Consiglio comunale si riunisce a Palazzo Marino.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2 (ore 16:30)L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, è presente al concerto di chiusura del LacMus Festival, kermesse internazionale di musica classica, patrocinata da Regione Lombardia, che si svolge sulle sponde del Lago di Como e sulle colline della Brianza.Grand Hotel Tremezzo, via Regina 8, Tremezzina/CO (ore 19)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, visita la Cantina Caleffi.Cantina Caleffi, strada Cà Nova - Spineda/CR (ore 18)VARIECerimonia all’interno della Caserma “Ugolini” dove il Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, destinato quale Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, cede il comando della Legione Carabinieri “Lombardia” al Generale di Brigata Giuseppe De Riggi.Caserma “Ugolini”, Via della Moscova 19/21 (ore 18)(Rem)