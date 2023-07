Ue-Celac: al via domani il terzo vertice con l’obiettivo di intensificare la cooperazione fra le due sponde dell’Atlantico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell’Ue e della Celac discuteranno di come sfruttare l'enorme potenziale e le opportunità connessi alla duplice transizione verde e digitale per accrescere la prosperità dei cittadini: i principi di una trasformazione equa, sociale e giusta fungeranno da fondamenta dell’impegno comune e garantiranno che nessuno sia lasciato indietro. Nel corso del vertice i leader affronteranno un'ampia gamma di argomenti con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il partenariato, tra cui: cooperazione rafforzata nei consessi multilaterali; pace e stabilità a livello mondiale; commercio e investimenti; ripresa economica; sforzi intesi a contrastare i cambiamenti climatici; ricerca e innovazione; giustizia e sicurezza per i cittadini. In occasione del precedente vertice, svoltosi nel 2015 a Bruxelles, i leader avevano convenuto di collaborare per realizzare società più prospere, coese e inclusive, mentre il primo summit si era svolto a Santiago, in Cile, nel 2013 ed era incentrato sulla cooperazione commerciale e sulla promozione di investimenti di carattere sociale e ambientale. (segue) (Beb)