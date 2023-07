Ue-Tunisia: Meloni, raggiunto obiettivo importante, ulteriore passo per creazione partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Tunisi è stato raggiunto un importante obiettivo, grazie al lavoro dei leader coinvolti e delle squadre negoziali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando alla stampa a Tunisi, in occasione della firma del memorandum d’intensa tra Ue e Tunisia. Siamo soddisfatti del memorandum di intesa siglato oggi, ha evidenziato Meloni, secondo cui l’accordo è un ulteriore passo per la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e l’Unione europea che possa rispondere alla questione dell’immigrazione e dello sviluppo economico per entrambe le parti. (Res)