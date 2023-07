Balcani: premier serba, iniziativa Open Balkan ha futuro "radioso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra serba, Ana Brnabic, si è detta convinta che il futuro dell'iniziativa regionale Open Balkan sia "radioso" e che anche gli altri Paesi della regione aderiranno. Per la premier, Open Balkan è un'iniziativa "estremamente pratica, perché tutti i progetti hanno un'applicazione concreta". “Al di là di certe dichiarazioni, non credo che il primo ministro albanese Edi Rama sia contrario all'iniziativa Open Balkan, penso che ne abbia parlato anche nell'ultima conferenza stampa con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Quindi, credo che il futuro di questa iniziativa sia luminoso e sicuro", ha affermato Brnabic in un discorso congiunto con il primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitri Kovacevski presso il casello autostradale di Presevo. (Seb)