Giustizia: Bonelli (Avs), su concorso esterno Meloni smentisce Nordio e se stessa

- "Meloni dice che non è in programmazione l'eliminazione della revisione del concorso esterno in associazione mafiosa, Nordio si allinea e dice che non è nel programma: i bambini sono più seri. Invece loro sono double face, cambiano faccia e posizione ogni giorno a seconda della convenienza e circostanza". Lo afferma il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Sembrano dire cose diverse ma poi seguono una loro strategia, in questo caso è indebolire i magistrati. E allora - prosegue Bonelli - quel che pensano vengano a spiegarlo in Parlamento. Tutto ciò accade a tre giorni dall'anniversario della strage via D'Amelio che uccise Borsellino e la sua scorta. Borsellino e Falcone che applicarono con successo il reato di concorso esterno . Ora Giorgia Meloni pensa di poter andare all'anniversario su Borsellino senza problemi. Ma chi combatte contro la mafia non ha la memoria corta", conclude il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. (Rin)