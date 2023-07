© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia "Strada Poderale" e "Via dell'Orsa Maggiore", nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella. Lo comunica in una nota, Autostrade per l'Italia. (Com)