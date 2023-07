Cultura: Santanchè, treno Roma-Pompei farà viaggiare ancora più veloce il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza oggi del premier Giorgia Meloni all’inaugurazione del Frecciarossa Roma-Pompei e le sue parole evidenziano, ancora una volta, quanto il governo dedichi attenzione e risorse al turismo, settore che rappresenta il 13 per cento del Pil della Nazione. E' quanto si legge in una nota del ministero del Turismo. “Alla vigilia di un Cdm importante che prevederà misure strategiche a sostegno del comparto turistico il mio ringraziamento al presidente Meloni per l’attenzione posta al turismo nel suo intervento oggi nel corso dell’inaugurazione del Frecciarossa Roma -Pompei che farà viaggiare ancora più veloce il turismo culturale” commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè. (Com)