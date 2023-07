Sport: assessore Roma, oltre 26 mila spettatori per gare Formula E, un successo per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 26 mila spettatori in due giornate di gara, 7 mila addetti ai lavori impegnati nell'organizzazione per un mese in città con 5mila pernottamenti alberghieri prenotati in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I numeri parlano chiaro: la Formula E si conferma un successo sportivo e una vetrina straordinaria per la nostra città". Lo dichiara in una nota l'assessore di Roma Capitale allo Sport, grandi eventi, turismo e moda, Alessandro Onorato. "Un grande evento - aggiunge - che arricchisce ulteriormente il calendario degli appuntamenti internazionali, che appassiona gli sportivi e che genera importanti ricadute economiche sull'economia cittadina. Siamo tra le quattro città al mondo ad ospitare due tappe del mondiale e per la prima volta le gare romane sono le ultime prima del gran finale di Londra, con ogni probabilità decisive per l'assegnazione del titolo. Un grande spettacolo di sport, un'opportunità straordinaria di promozione turistica per Roma nel mondo e un'occasione in più per gli appassionati e per i turisti", conclude Onorato. (Com)