Romania: domani riunione Consiglio politico Psd su incarico ministri Lavoro e Famiglia

- Si terrà domani la riunione del Consiglio politico nazionale del Partito socialdemocratico romeno per decidere chi prenderà il posto dei ministri del Lavoro e della Famiglia, rispettivamente Marius Budai e Gabriela Firea, che si sono dimessi nei giorni scorsi. I due hanno lasciato l'incarico dopo lo scandalo della casa di riposo per anziani in provincia di Ilfov in ci sono stati registrati abusi e maltrattamenti. (Rob)