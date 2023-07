Usa: Casa Bianca non ha intenzione di rimpinguare scorte di bombe a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno intenzione di rimpinguare le proprie scorte di bombe a grappolo, dopo aver fornito queste ultime all'Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un'intervista all'emittente "NBC News". "Al momento i nostri piani non prevedono la sostituzione di quelle scorte. Piuttosto, l'intenzione è di rafforzare la capacità di produzione di munizioni non a grappolo da 155 millimetri", ha spiegato Sullivan. Nei giorni scorsi il presidente Joe Biden ha dato il suo assenso all'invio delle cosiddette bombe a grappolo all'Ucraina, sollevando critiche all'interno del Paese così come all'estero, dati i gravi pericoli che tali munizioni costituiscono per l'incolumità dei civili in aree di guerra. Il capo della Casa Bianca ha attribuito la decisione al rapido esaurimento di munizioni d'artiglieria da 155 millimetri da parte delle forze ucraine. "Dobbiamo garantire che l'Ucraina abbia adeguate forniture di munizioni per alcuni mesi, crediamo di poter consegnare proiettili da 155 millimetri sufficienti alle necessità di difesa di Kiev", ha aggiunto oggi Sullivan. (Was)